Спрос на шенгенские визы в Украине упал в четыре раза

В прошлом году спрос на шенгенские визы упал в четыре раза. Об этом свидетельствует статистика на сайте Еврокомиссии.



В 2018 году в консульства стран Шенгенской зоны на территории Украины обращались за шенгенскими визами 191 726 раз, что почти в четыре раза меньше, чем количество обращений в 2017 году (720 976).



Из-за стремительного падения спроса Украина в 2018 году опустилась на 16 место в мире по количеству поданных на визы аппликаций. В 2017 году мы были на 6 месте, в 2016 – на третьем с 1,4 млн заявок.



Примечательно, что упала также доля мультивиз – из 182,4 тысяч выданных в Украине шенгенских виз лишь 25,5%, или 46,6 тысяч – многократные (в прошлом году – 59,7%). Несколько возросла по сравнению с прошлым годом доля отказов – до 4,7% с 3,7%.



Похожая ситуация наблюдается в Грузии, где количество заявок на визы этого года упала в 8 раз, и составила всего 2927 заявок (для сравнения, в 2016 году это было более 100 тысяч заявок).



Всего в мире в 2018 году было выдано 14,25 млн шенгенских виз, что на 400 тысяч меньше, чем в прошлом году.

