Прошу убедить минимум 3 сторонников Зеленского, - Порошенко

19 апреля президент Украины Петр Порошенко призвал украинский прийти на выборы и убедить сторонников Зеленского проголосовать за него.



Об этом он заявил в обращении перед дебатами, передает Эспрессо.TV



"Я обращаюсь к каждому из вас и прошу 21 апреля прийти на выборы, самому прийти и обязательно привести родных и близких. Задание - прошу убедить минимум трех сторонников Зеленского и других кандидатов и принести их на избирательный участок. Этого будет вполне достаточно для нашей победы ", - сказал президент.



По его словам, пятилетняя президентство - это не комедия, которую можно переключить на любом эпизоде, когда стало не смешно и это не фильмом ужасов, который можно выключить, когда совсем страшно.



"Мой оппонент был успешным в шоу-бизнесе и капитализировал свой успех в шоу-бизнесе успехом в политике. Друзья, но Украина - это не сцена и это не запись видеоролике. Чтобы выполнять функции президента нужно быть компетентным, сильным, нужно быть ответственным, смелым , решительным, открытым и самодостаточным, нужно быть независимым от его старшего партнера - Коломойского или кого-либо ", - сказал Порошенко.



Он добавил, что вместо видим человека, который избегала дискуссий, пряталась за советников, членов команды, членов штаба.



"А что нам спрашивать у этих членов штаба? Кто они такие для нас? А его мысли никто не знает. Человек, испугалась выйти хотя бы на 1 пресс-конференцию к журналистам, человек, который никакого понятия не имеет ни об экономике, ни о международной сфере, ни об армии. Человек, который обиделась на слова о "марионетку олигарха", а в то же время сам кукловод Коломойский хвастается своим влиянием на Зеленского. Когда каждый день доказывают журналистские расследования именно этот факт ", - заявил Порошенко.

