Порошенко верит, что Украина пройдет точку невозврата и станет членом ЕС

Украине угрожает реванш, который отбросит ее в прошлое, заявляет кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко.



"Из заявлений моего оппонента и из презентации его команды все чаще, к сожалению, прорисовывается образ Малороссии. Сегодня нашей с вами Украине угрожает реванш, который может отбросить все государство в прошлое. Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как завороженные телевизионными шоу, отказались от идей свободы, достоинства и европейского будущего", - сказал П.Порошенко, выступая на Майдане Независимости в пятницу.



Он заявил о высокой ставке на президентских выборах – продолжит ли Украина свой путь в Европейский Союз и НАТО или все будет "спущено на тормозах".



"И еще один очень важный вопрос: допустит ли Украина реванш? Способны ли мы противостоять попыткам Кремля снова покорить Украину и сделать ее если не частью, то сателлитом Российской империи", - отметил президент.



По его словам, каждый гражданин должен помнить, что главное для каждого украинца – не потерять страну.



По словам П.Порошенко, основное задание главы государства – не рассмешить президента России Владимира Путина и "упасть перед ним на колени, как думают некоторые, и не на рыбалку с ним поехать", а твердо и решительно действовать, защищая национальные интересы Украины и безопасность каждого гражданина.



"И если моему оппоненту страшно было выйти на дебаты с Порошенко, откуда же у него возьмутся силы и смелость, мужество иметь дело с Путиным?", - отметил П.Порошенко.



Он также заявил, что в случае его избрания президентом 21 апреля, он гарантирует, что в следующие пять лет "Путина ожидает громкий провал тут, в Украине".



"Мы с вами, дорогие друзья, наша команда, пройдем точку невозврата, и никто и никогда больше не будет видеть Украину в российских объятиях, а мы войдем в Европейский Союз. Вопрос национальной безопасности сейчас для нас важен как никогда, и чтобы противостоять российскому сценарию, нужна твердая политическая воля, твердые идеологические принципы, дипломатическая специальность и опыт, опыт верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - сказал он.

