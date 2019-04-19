Кличко призывает идти на выборы и не поддаваться на возможные провокации

Во время второго тура выборов президента Украины, который состоится в это воскресенье - 21 апреля, украинцы должны продемонстрировать, что они - сознательные граждане и цивилизованная нация.



Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, сообщает сайт городского головы.



"Друзья! Хочу обратиться к вам как гражданин Украины, как мэр столицы. Все, кто пойдет голосовать, сделают свободный выбор на демократических президентских выборах. И второй их тур должен состояться так же спокойно, законно, без манипуляций и фальсификаций. Это очень важно - обеспечить прозрачность, законность, порядок", - отметил Кличко.



По словам мэра Киева, к выборам президента Украины, без преувеличения, привлечено внимание всего мира. Следовательно, украинцы не должны поддаваться на возможные провокации.

