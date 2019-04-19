«Большой бокс» на «Интере»: Беринчик и Кроуфорд проведут защиту своих титулов

В эти выходные телеканал «Интер» порадует любителей бокса трансляцией двух громких поединков, в которых украинец Денис Беринчик и американец Теренс Кроуфорд будут защищать свои чемпионские титулы.



В субботу, 20 апреля, в 22:30 зрителей ждет прямое включение из выездной студии «Большого бокса», работающей в киевском Дворца спорта. На ринге встретятся наш соотечественник Денис Беринчик и японец Нихито Аракава. На кону встречи – титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе, которым владеет украинец. Это первая защита Денисом Беринчиком своего титула. Победа в поединке против Аракавы сможет приблизить украинского боксера к бою за звание чемпиона мира.



Титул International WBO Денис Беринчик получил в декабре прошлого года, одержав победу техническим нокаутом над филиппинцем Росеки Кристобалем. Это укрепило позиции Дениса в рейтинге WBO, подняв его на 11 место. Сейчас в его активе – 10 поединков на профи-ринге, закончившихся победой, 7 из них – нокаутом.







Соперник Беринчика – Нихито Аракава – опытный боксер. На его счету 40 боев на профи-ринге, 32 победы, из которых 18 – нокаутом, 6 поражений и 2 ничьи. Сейчас он находится на седьмом месте в рейтинге WBO. 20 апреля японец обещает показать настоящий бокс: «Я серьезно настроен на победу! Будьте готовы к сумасшедшей драке! Это будет самый сложный бой в карьере Беринчика». Аракава уверен, что с таким опасным соперником, как он, украинскому боксеру еще не доводилось встречаться.



«У Беринчика действительно очень достойная оппозиция, – считает руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Сам украинец тоже согласен с этим и прогнозирует 12-раундовый бой. Денис идет своим путем: он в рейтинге WBO и уверено покоряет весовую категорию Василия Ломаченко. Удивительная ситуация может возникнуть, когда Беринчик подберется к чемпиону».



Дополнением к главному событию вечера бокса станет восьмираундовый поединок восходящей звезды украинского бокса Дмитрия Митрофанова. В субботу во Дворце спорта он выйдет на ринг против испанца Хорхе Вальехо.



Прямую трансляцию двух поединков украинские болельщики увидят 20 апреля в 22:30 на «Интере». Кроме того, во Дворце спорта будет организована выездная студия «Большого бокса», гостями которой станут спортивные эксперты и известные боксеры, среди которых – чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик.



А в воскресенье, 21 апреля, в 05:30 в программе «Большой бокс» на «Интере» состоится трансляция из США поединка между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом и британцем Амиром Ханом. Сам бой пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.



Титул чемпиона мира по версии WBO Кроуфорд завоевал в июне 2018, хотя до этого был абсолютным чемпионом в другой весовой категории – в первом полусреднем весе. Дебютную защиту пояса американец провел в октябре прошлого года в поединке с Хосе Бенавидесом. В предстоящем поединке Теренс Кроуфорд обещает уничтожить соперника. Так что экс-чемпиону мира по версиям WBA и IBF Амиру Хану придется нелегко.



«Кроуфорда я называю «первый после бога», имея в виду, что в рейтинге P4Р он занимает вторую позицию после украинского чемпиона Василия Ломаченко, – говорит Роман Кадемин. – Теренс никогда не проигрывал, и у него большой процент побед нокаутом. Если суммировать, он настоящая звезда мирового бокса. Против Кроуфорда в этот вечер выйдет в ринг бывший чемпион мира Амир Хан. Но выдержит ли он напор нынешнего чемпиона? Узнаем уже в воскресенье, 21 апреля, в 05:30 в программе «Большой бокс» на «Интере».



Кроме того, 21 апреля, перед поединком Кроуфорд – Хан телеканал «Интер» покажет трансляцию боя американца Теофимо Лопеса, хорошо известного украинским болельщикам благодаря своему желанию драться с нашим чемпионом Василием Ломаченко. Его соперником станет финский боксер Эдис Татли.



Не пропустите громкие поединки за чемпионские титулы – в эти выходные в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер».

