Порошенко: Если будет доказана вина друга или партнера в причастности к коррупции, он будет наказан

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявляет, что если будет доказана вина его друга или партнера в причастности к коррупционным схемам, то этот человек понесет наказание.



"Как только будет обоснованное подозрение, он перестанет быть моим другом. Он виновен – будет сидеть в тюрьме, друг это или партнер - не важно. Это принципы демократического государства", - сказал П.Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, отвечая на один из вопросов своего оппонента Владимира Зеленского.



Он также отметил, что ни один из его друзей ни имел и не будет иметь никакого отношения к коррупции.

