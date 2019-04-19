- Главная
- Новости
- Зеленский: Коломойский понесет соответствующее наказание, если окажется среди нарушителей закона
Зеленский: Коломойский понесет соответствующее наказание, если окажется среди нарушителей закона
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заверяет, что бизнесмену Игорю Коломойскому будет грозить тюрьма, если он окажется в числе тех, кто нарушил закон и должен понести соответствующее наказание.
"По поводу господина Коломойского я вам сразу скажу: все люди, которые нарушают закон, - все Свинарчуки, Гладковские и если среди них потом будет Коломойский – все сядут за решетку. Они сядут не за две недели, это не обещание, это серьезная тема, это дело украинского суда, - а сядут тогда, когда нарушат закон", - сказал он в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.
В то же время В.Зеленский на русском языке отметил, что "держит кулаки за то, чтобы в будущем окружения Порошенко в политике не было".
Источник: Интерфакс-Украина
19:49