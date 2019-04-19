Зеленский: Коломойский понесет соответствующее наказание, если окажется среди нарушителей закона

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заверяет, что бизнесмену Игорю Коломойскому будет грозить тюрьма, если он окажется в числе тех, кто нарушил закон и должен понести соответствующее наказание.



"По поводу господина Коломойского я вам сразу скажу: все люди, которые нарушают закон, - все Свинарчуки, Гладковские и если среди них потом будет Коломойский – все сядут за решетку. Они сядут не за две недели, это не обещание, это серьезная тема, это дело украинского суда, - а сядут тогда, когда нарушат закон", - сказал он в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.



В то же время В.Зеленский на русском языке отметил, что "держит кулаки за то, чтобы в будущем окружения Порошенко в политике не было".

