В Совфеде прокомментировали прошедшие дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты политических оппонентов на стадионе - это не лучший формат для избирательной кампании, однако и здесь президент Украины Петр Порошенко показал себя более слабым кандидатом на пост главы государства, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.



В пятницу вечером на стадионе "Олимпийский" в Киеве прошли дебаты между действующим главой государства Петром Порошенко и его оппонентом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов, который пройдет 21 апреля. По соцопросам лидирует Зеленский.



"Кандидаты выглядели неубедительно. Я полагаю, этот формат - стадион - не подходит для политических дебатов", - сказал сенатор.



Он отметил, что на "Олимпийский" пришли сторонники обоих кандидатов, которые кричали, свистели, пытаясь подбодрить своих лидеров не очень прислушиваясь к тому, что говорят со сцены.



"Мне кажется, что такие серьезные вопросы должны обсуждаться в более спокойной обстановке, в студии", - добавил законодатель.



По его мнению, Порошенко выглядел в ходе этих дебатов "очень слабо". Он пытался защитить свою позицию, оправдаться за неудачи во внутренней и внешней политике. Но задачи, которые стояли перед Украиной и которые он сам озвучил, включая евроинтеграцию и экономику, и прекращение войны в Донбассе, "ничего этого не было достигнуто", сказал Джабаров.



"Зеленский выглядит более предпочтительно, но во многом потому, что он пока раздает авансы, за ним нет никаких хвостов", - отметил политик.



Джабаров также обратил внимание на то, что Зеленский очень тонко чувствует настроение публики и умеет выгодно подать себя.

