Порошенко потребовал Зеленского объяснить слова о повстанцах

Президент Украины Петр Порошенко возмутился заявлением кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского, который назвал ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса "повстанцами". Дебаты Порошенко и Зеленского прошли в пятницу на стадионе в Киеве.

Зеленский спросил у Порошенко, правда ли, что "конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР".



"Господин Зеленский, повстанцев у нас нет... Нам нужен мощный и сильный Верховный главнокомандующий, нам нужен проукраинский президент, который способен защитить Украину. И нам нужна компетентный человек, который не позволит делать такие ошибки. Меня это возмутило", - заявил Порошенко в ходе дебатов на "Общественном ТВ" в пятницу.



При этом Порошенко вновь обвинил РФ в участии в конфликте в Донбассе, хотя Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.



Порошенко, ставшему президентом Украины в 2014 году, принадлежит производитель кондитерских изделий Roshen. Выдвигаясь на выборы пять лет назад, он обещал в случае победы продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины не может найти покупателя. Вместе с тем после вступления в должность президента Порошенко передал управление корпорацией в "слепой" траст.

