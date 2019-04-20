Власти Сербии отказались вводить санкции против России

Власти Сербии отказались вводить санкции против России

Власти Сербии отказались вводить санкции против России, несмотря на сильное внешнее давление на страну. Об этом рассказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете "Известия".

"Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против России", - сказал он. Дачич не отрицает евроинтеграцию, однако, в Сербии хотят сохранить дружеские отношения с Россией.

В марте в Белграде отмечали годовщину бомбардировок Югославии НАТО. В этой связи граждане страны приняли участие в памятных мероприятиях, на которых звучали высказывания, что сербы никогда не забудут и не простят это варварство "Альянсу во главе с США", передает "Эксперт".