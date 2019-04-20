Власти Сербии отказались вводить санкции против России

Власти Сербии отказались вводить санкции против России, несмотря на сильное внешнее давление на страну. Об этом рассказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете "Известия".



"Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против России", - сказал он. Дачич не отрицает евроинтеграцию, однако, в Сербии хотят сохранить дружеские отношения с Россией.



В марте в Белграде отмечали годовщину бомбардировок Югославии НАТО. В этой связи граждане страны приняли участие в памятных мероприятиях, на которых звучали высказывания, что сербы никогда не забудут и не простят это варварство "Альянсу во главе с США", передает "Эксперт".

