Кадыров назвал себя "детским страхом" Порошенко

Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram-канале пост, в котором прокомментировал заявление Петра Порошенко о главе Чечни и Владимире Зеленском В ходе дебатов между действующий президент Украины обвинил своего оппонента в том, что тот боится Кадырова и извинялся перед ним.

Глава Чечни заявил, что у Порошенко есть "большие проблемы с памятью". По его словам, при передаче российской стороне журналистов телеканала Life Марата Сайченко и Олега Сидякина, Порошенко заявлял, что у России якобы не будет более близкой и лояльной страны, чем Украина, а сам он будет занимать пророссийскую позицию.



"Теперь про испуг! А почему вы столь спешно освободили по моему жесткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России", - отмечается в посте.



В эфире программы 60 минут на Youtube­-канале "Россия 24" пресс-секретарь Размана Кадырова Альви Каримов заявил, что эта ситуация имела место перед выборами президента Украины в 2014 году.



Также Кадыров отметил, что если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт, а действующий президент Украины распространяет сплетни.

