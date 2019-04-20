В воскресенье будет тепло

В воскресенье ожидается ночью прохладная, днем довольно теплая погода, незначительное колебание атмосферного давления, в западных, Житомирской и Киевской областях увеличение влажности воздуха, сообщил Укргидрометцентр. В западных, Житомирской, днем местами и в Киевской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, на Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, южных, Сумской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем на Украине 11-16° тепла, на Закарпатье до 19°.



В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 апреля самая высокая температура днем была 27,9 в 1950г., самая низкая ночью -3,9 в 1893г.



В понедельник на Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.



Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3°; днём 12-17° тепла.



В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.

