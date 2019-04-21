В Украине началось голосование во втором туре выборов президента

В Украине 21 апреля в 8:00 началось повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны. В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Для проведения выборов 21 апреля по всей Украине создано 199 избирательных округов, также есть еще один заграничный избирательный округ, которые включают в себя 29982 избирательных участка. Ориентировочное количество избирателей, включенных в списки на этих округах, составляет 30 млн 311 тыс. 492. Среди них 449 тыс. 175 избирателя могут проголосовать за границей.

Округов могло быть 223, но их нет на территории аннексированного Крыма и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Граждане Украины не смогут проголосовать на территории РФ, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в РФ, созданных в 2012 году на постоянной основе. Эти участки переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

До 15 марта включительно избиратели могли изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса. Этим правом воспользовались 325 тыс. 604 украинца.

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2485 официальных наблюдателя от международных организаций и 215 от иностранных государств. При этом в составе международных миссий нет наблюдателей от Российской Федерации, которых ЦИК отказалась регистрировать для мониторинга за выборами.

За выборами президента будут наблюдать 82265 наблюдателя от общественных организаций. Больше всего наблюдателей от "Украинского центра демократического общества" – 27610, от "Команды Зе" – 11128, от "Всеукраинской общественной организации "Солидарная молодежь" – 7276, от "Передовых правовых инициатив" – 6699, от "Гражданской сети "Опора" – 4943.

За выборами будут следить также 33851 официальных наблюдателей от кандидата Петра Порошенко, 3526 - от Владимира Зеленского и еще 10 от его партии "Слуга народа".

Консорциум "Национальный экзит-пол - 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, проведет в день выборов президента национальный экзит-пол.

В свою очередь Телевизионная служба новостей (ТСН) на телеканале "1+1" представит результаты собственного экзит-пола, который его по заказу канала будут проводить исследовательские компании Kantar TNS и Info Sapiens.

Телеканал "112.Украина" в день голосования также объявит результаты экзит-пола второго тура президентских выборов Украины, который проведет агентство New Image Marketing Group. Заказчиками экзит-пола выступили американская компания Global Management Association и британское издание The Independent.

В течение 10 дней со дня голосования (до 1 мая включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол.

Победителем выборов признается кандидат, который набрал большее, чем другой кандидат, количество голосов избирателей, которые приняли участие выборах. Если кандидаты набирают одинаковое количество голосов, то выборы признаются такими, что не состоялись.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.