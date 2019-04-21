На 15.00 проголосовали 45,32% избирателей по данным 110 округов

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,32% по данным 110 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины. В Винницкой области явка составила 45,71%, в Волынской - 44,72%,...