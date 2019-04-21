В БПП заявили, что Порошенко признает свое поражение на выборах

В штабе действующего президента Петра Порошенко заявили, что их кандидат примет любые результаты второго тура голосования. Об этом пишет Liga.net.



Так, по словам председателя президентской фракции БПП Артура Герасимова, Петр Порошенко не станет преследовать своих политических оппонентов при любом исходе выборов главы государства, так как "Украина — не Россия". Герасимов акцентировал внимание на том, что президент признает любые результаты выборов.



А зампредседателя фракции БПП Алексей Гончаренко заявил о том, что Порошенко в случае поражения на выборах президента пойдет в парламент.



"Были властью. Если проиграем сегодня – будем оппозицией. Это нормальная жизнь. Я не вижу тут больших проблем", - сказал он.



Напомним, по данным последних социологических исследований накануне второго тура выборов,73% украинцев готовы поддержать Зеленского, 27% - Порошенко.

