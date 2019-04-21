Национальный экзит-пол: Зеленский - 73,2%, Порошенко – 25,3%

Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 73,2%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 25,3%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола. Такие результаты опроса по состоянию на 18.00 обнародованы на пресс-конференции в воскресенье в Киеве. Испорченных бюллетеней 1,5%.

Больше всего В.Зеленского поддержали избиратели востока – 87,7% голосов, юга – 85,4% и центра Украины – 70,3%.



В то же время действующий глава государства получил в этих регионах поддержку в 11,2%, 13,4% и 28,0% соответственно.



На западе Украины за В.Зеленского проголосовали 57,0% избирателей, П.Порошенко – 41,3%.



Что касается данных об испорченных бюллетенях, вычеркивании обоих кандидатов, то в целом по Украине эта цифра составила 1,5%: 1,8% избирателей – на западе, 1,7% - в центре и по 1,1% на юге и востоке страны.



Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.



Опрошено 13 686 респондентов на 300 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования".



Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова.



Ранее наибольшее количество голосов в истории независимой Украины получил на первых президентских выборах в 1991 году Леонид Кравчук – за него тогда проголосовали 19,6 млн или 61,6% избирателей в первом туре.



На вторых президентских выборах в 1994 году ни один из кандидатов не набрал 50% голосов в первом туре, а во втором победителем стал Леонид Кучма с 52,15% голосов избирателей. Он стал вторым президентом Украины, и на данный момент единственным, возглавлявшим государство две каденции подряд. На выборах в 1999 году во втором туре он лидировал с результатом 56,25% голосов.



На выборах в 2004 году по результатам второго тура, который впоследствии был признан не соответствующим реальному волеизъявлению избирателей, победил Виктор Янукович, набравший 49,42% голосов избирателей, но в проведенном повтором втором туре лидером стал его оппонент Виктор Ющенко, набравший 51,99% голосов.



В.Янукович победил на выборах в 2010 году: во втором туре получил 48,95% голосов избирателей.



Следующие выборы президента Украины прошли в 2014 году и были досрочными. В первом туре, набрав 54,7% голосов избирателей, победил Петр Порошенко, который стал пятым главой украинского государства; второй тур не проводился.

