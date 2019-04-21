Экзит-пол, обнародованный на "112.Украина": Зеленский - 73,7%, Порошенко - 26,3%

Владимир Зеленский во втором туре выборов президента Украины с 73,7% победил действующего главу государства Петра Порошенко (26,3%), свидетельствуют данные экзит-пола, обнародованные на телеканале "112.Украина".



Ранее сообщалось, что телеканал "112.Украина" в день голосования, 21 апреля объявит результаты экзит-пола второго тура президентских выборов Украины, который проведет агентство New Image Marketing Group.



По информации телеканала, заказчиками экзит-пола выступили американская компания Global Management Association и британское издание The Independent.



В рамках экзит-пола планировали опросить 16 тыс. избирателей на выходе из 500 избирательных участков по всей территории Украины за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность экзит-пола составит 1,7%, сообщал телеканал.



Опрос планировалось проводить путем тайного голосования. "Каждый желающий принять участие в экзит-поле будет самостоятельно заполнять анкету с вопросами и опускать ее в специальный бокс", - сказано в сообщении.



Очередные выборы президента Украины прошли в Украине 31 марта. В бюллетень для голосования было внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но в последнюю неделю срока, отведенного для возможности снятия с выборов, ЦИК отменила регистрацию 5 кандидатов по их собственному желанию.



По итогам голосования 31 марта шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко заручились наибольшей поддержкой избирателей - 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

