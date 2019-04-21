"1+1": за Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за Порошенко - 27,3%

Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины, опередив действующего президента Петра Порошенко, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного по заказу Телевизионной службы новостей (ТСН, телеканал "1+1").



Так, за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3% проголосовавших.



Экзит-пол провели две исследовательские компании – Kantar TNS и Info Sapiens.



Ранее сообщалось, что методом личного интервью планировалось опросить 20 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, на выходе из 600 избирательных участков по всей территории Украины (кроме специальных и заграничных участков). теоретическая погрешность выборки составит не более 0,7%.

