Порошенко признал свое поражение на выборах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который по данным "Национального экзитпола" набирает всего 25,3% голосов избирателей, поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.



"Я покидаю пост президента страны со следующего месяца. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение", - сказал Порошенко. Петр Порошенко в видеообращении процитировал премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: "Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда. Ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, если это не противоречит чести и здравому смыслу".



Порошенко также добавил, что готов позвонить и поздравить Владимира Зеленского. "Никогда не сдавайся", слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, которые дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его", - сказал Петр Порошенко, выступая в своем штабе. Он сказал, что принимает такое решение большинства украинцев. При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора. "Выборы прошли честно", - сказал Порошенко.



В своем послании к украинцам он отметил, что не уходит из политики. "Я уйду из офиса, но не уйду из политики. Я остаюсь в политике и буду бороться за Украину. Наша команда будет защищать курс на ЕС и членство в НАТО", - сказал Порошенко.

