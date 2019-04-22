В Раде рассказали, почему украинцы поддержали Зеленского

Высокие показатели Владимира Зеленского во втором туре выборов президента свидетельствуют о том, что украинцы против внешнего управления страной, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.



"Более 70% проголосовали не просто за смену президента. Это рейтинг не конкретной фамилии Зеленский. Это количество украинцев, которые против войны, высоких тарифов, уничтожения экономики, против внешнего управления", - написал Вилкул в Facebook.



По его словам, это шанс восстановить Украину, вернуть людям достойную жизнь и объединить страну. Также он считает, что из Рады "должны уйти те, чьими руками в угоду политической конъюнктуре общество раскалывали вопросами языка и веры, кто голосовал за повышение тарифов, кто поддерживал уничтожение медицины и образования, кто в связке с Порошенко обворовывал армию".

"Выгнать их – наша следующая задача", - добавил политик.

