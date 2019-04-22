Представители штаба Клинтон имели связь с Украиной - адвокат Трампа

Сотрудники предвыборного штаба Хиллари Клинтон, кандидата от Демпартии на выборах президента США в 2016 году, поддерживали контакты с представителями Украины. Об этом сообщил адвокат президента США Рудольф Джулиани в эфире CNN 21 апреля.



"Люди из штаба Клинтон говорили с украинцами. Как насчет всех тех связей, которые имелись между кампанией Хиллари и Украиной?", - отметил адвокат. Его цитирует ТАСС.



Джулиани выразил удивление в связи с тем, что данным связям в США не уделяют такого же внимания, как утверждениям о в итоге неподтвердившихся контактах между штабом Трампа и россиянами.



"Нет ничего плохого в том, чтобы получить информацию от россиян. Все зависит от того, откуда она поступила. Кто сказал, что это вообще незаконно?" - добавил он.



В середине 2017 года в Белом доме заявили, что украинское посольство в Вашингтоне во время избирательной кампании 2016 года помогало Демократической партии США, от которой баллотировалась Хиллари Клинтон.



Заявление администрации американского президента стало первым официальным обвинением Украины во вмешательство в выборы президента. Подробно в материале Киев вмешался в выборы США: в чем обвиняют Украину.

