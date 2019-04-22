Медведчук: данные экзитполов говорят о полном провале русофобской политики Порошенко

Низкая поддержка президента Украины Петра Порошенко на выборах президента страны, о которой свидетельствуют данные экзитполов, стала ответом украинцев на его русофобскую политику. Такое мнение в воскресенье выразил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.



"Полный провал Порошенко на выборах - это ответ граждан Украины на его политику антироссийской истерии и пещерной русофобии, возведенной в ранг государственной", - говорится в его сообщении, опубликованном в Twitter.



По данным национального экзитопла, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на выборах набирает 73,2%, а его оппонент Петр Порошенко - 25,3%.

