Зеленский заявил, что заменит генпрокурора

Владимир Зеленский заменит генерального прокурора Украины, которым сейчас является Юрий Луценко. Об этом он заявил на брифинге в воскресенье. "Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей", - пообещал он. Зеленский также не исключил возможности новых назначений в генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Он отметил, у него есть "очень серьезные ребята, которые имеют авторитет в армии".

"Это действующие генералы, вы обязательно их увидите, - продолжал Зеленский. - Я не имею права называть имена эти людей сейчас. Но есть договоренность с генералами. Это очень серьезная история".



Он также пообещал перенести администрацию президента в другое здание.



Согласно результатам всех экзитполов, во втором туре президентских выборов Украины победил кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с результатом около 73% голосов. Его конкурент - действующий глава государства Петр Порошенко - набрал около 26%.



