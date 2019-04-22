МВД Украины получило 1245 сообщений о нарушениях на выборах

МВД Украины зафиксировало 1245 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента страны, в результате чего были открыты 17 уголовных дел. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.



"У нас зарегистрированы 1245 сообщений (о нарушениях избирательного законодательства - прим. ТАСС)", - сказал он на брифинге в воскресенье.



В связи с нарушениями в ходе выборов открыто 17 уголовных дел, составлен 21 административный протокол. Как отметил представитель ведомства, сотрудники правоохранительных органов продолжают охранять общественный порядок.



Ведомство не зафиксировало массовых нарушений общественного порядка. "В принципе массовых нарушений общественного порядка у нас не зафиксировано", - сказал он на брифинге.



По данным национального экзитопла, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на выборах набирает 73,2%, а его оппонент Петр Порошенко - 25,3% голосов избирателей.

