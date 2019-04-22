В штабе Зеленского допускают, что пойдут на контакт с Путиным сразу после выборов

В штабе выигрывающего по результатам экзитполов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией. Об этом сообщает издание "РБК".



По словам советника Зеленского Руслана Стефанчука, который отвечает за формирование государственных институтов и идеологию в штабе политика, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления. "Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным", - сказал Стефанчук.



"Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время", - подчеркнул Стефанчук. При этом он отметил, что конкретные имена тех, кто будет отвечать за переговоры с России, назвать пока не готов.

