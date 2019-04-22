Новый трейлер "Форсажа" стал интернет-хитом

В Сети был опубликован трейлер фильма Форсаж: Хоббс и Шоу с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях. Ролик за сутки набрал в Сети свыше миллиона просмотров.



Производством картины занимается студия Universal Pictures. В основу фильма положена история о враждующих героях, которые вынуждены объединиться, чтобы победить злодея - генетически прокачанного суперсолдата - в исполнении Идриса Эльбы.



Режиссером ленты выступил Дэвид Литч, известный по Дэдпулу-2. Премьера ее намечена на август текущего года.



