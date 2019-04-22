- Главная
- Звездная пыль
- Вышел сюжетный отрывок блокбастера "Джон Уик 3"
Вышел сюжетный отрывок блокбастера "Джон Уик 3"
На YouTube-канале появился сюжетный отрывок предстоящего блокбастера Джон Уик: Часть 3 - Парабеллум с Киану Ривзом в главной роли. Выход фильма ожидается в мае текущего года.
В видео показан главный герой, который садится со своей собакой в такси, в то время, как за окном идет проливной дождь. Они по пути попадают в пробку, и Джон решает покинуть машину. Он просит водителя отвезти собаку в гостиницу.
Киану Ривз в фильме предстает в образе элитного наемного убийцы, решившего уйти в отставку. Однако в итоге он сам становится мишенью киллеров.
В ролях, помимо Киану Ривза, снялись Холли Берри, Иэн Макшейн, Руби Роуз, Хироюки Санада, Лоуренс Фишборн. Режиссером фильма выступил Чад Стахелски, снявший до этого две первые части серии.
Источник: Корреспондент
13:31