Неврологи воскресили мозг через несколько часов после его смерти

Йельский университет провел рискованный эксперимент. Его сотрудникам удалось восстановить основную клеточную активность в мозге свиней спустя несколько часов после смерти. По словам ученых, аналогичным образом можно спасать людей, пострадавших от инсультов и травм мозга, передает Reuters. Эксперты оговариваются: речь о воскрешении из мертвых пока не идет. Однако теперь, возможно, будут пересмотрены протоколы, определяющие само понятие "смерть мозга".



Принято считать, что жизненно важная для мозга клеточная активность необратимо останавливается через несколько секунд или минут после прекращения подачи кислорода и крови к мозгу. Однако ученые смогли получить, правда, ограниченное восстановление сосудистой функции и клеточного метаболизма в мозге свиней через четыре часа после смерти.



Добиться этого удалось за счет введения в мозг специального химического раствора, предназначенного для сохранения ткани (применялись вещества, блокирующие нервные сигналы, анестетики и снижение температуры). Использовалась система BrainEx, которая подавала в сосудистую систему мозга свиней искусственные питательные вещества. Но это не давало появления организованной электрической активности в мозге, связанной с восприятием или осознанностью. То есть это был не живой, а активный мозг с клеточной точки зрения.

