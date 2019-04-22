Женьшень станет основой новых революционных препаратов

Сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) придумали, как женьшень превратить в мощное лекарственное средство. Они опробовали способ экстракции его ценных соединений с применением сверхкритического давления (метод сверхкритической экстракции углекислым газом). Таким образом из растения можно извлечь полезные соединения - гинзенозиды.



Как показали многочисленные исследования, гинзенозиды производят противоопухолевый, иммуномодулирующий, регенеративный эффект, обладают антидиабетическими свойствами, а также способствуют регенерации организма после химиотерапии. Однако соединения термически нестабильны. Это усложняет задачу их экстракции. Российские ученые решили проблему.



Делится аспирант департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова: "Корни 3-4-х летнего дальневосточного женьшеня измельчаем и загружаем в емкость аппарата сверхкритического давления. Экстракция осуществляется с помощью сжатого до сверхкритического состояния углекислого газа с массовой долей этанола 1,7-3,4%, при скорости потока сверхкритического флюида 250 г/мин и температуре 35-70°С. Полученный жидкий экстракт оседает в сепараторе без доступа кислорода".



Ученые подчеркивают, что сверхкритическая СО2-экстракция гарантирует получение экстракта практически идентичного природному соотношением биологически активных веществ. Параллельно происходит стерилизация продукта и не поступает кислород, что позволяет хранить экстракт максимально долго без использования консервантов.

