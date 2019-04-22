Гройсман поздравил Зеленского с победой на выборах

Глава правительства Украины Владимир Гройсман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента страны. Соответствующее поздравление он опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook.



"Выборы президента Украины состоялись свободно и демократично. Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - написал он.



По данным ЦИК Украины по результатам обработки 1,61% бюллетеней, Зеленский набирает на выборах президента Украины 70,94% голосов, его конкурент Порошенко - 26,71%.



