Захарова призвала Украину осуществить "перезагрузку"

Украина может осуществить перезагрузку на основе выработки общенациональной повестки после избрания Владимира Зеленского, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"При понимании всего мирового закулисья всё равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки", - написала Захарова в Facebook.



"Чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан", - добавила она.



Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, который, как свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00 мск, побеждает в выборах.

