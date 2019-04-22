В штабе Зеленского заявили, что роспуск Рады зависит от возможностей закона и мнения людей

Вопрос роспуска Верховной рады Украины после смены президента страны будет зависеть от законодательных рамок и потребностей народа. Об этом заявил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в воскресенье.



"Все будет зависеть от возможностей в рамках действующего законодательства и потребностей украинского народа", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос о том, будет ли Зеленский на посту президента распускать действующий парламент.



Ранее Зеленский заявил, что в случае победы на президентских выборах будет думать о роспуске Рады. Однако, по словам кандидата, он может не успеть распустить парламент до осенних выборов, намеченных на 27 октября. По закону, парламент нельзя распускать за полгода до назначенных выборов.



В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий ранее заявил, что юридических оснований для роспуска украинского парламента нет.

