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- В штабе Зеленского заявили, что роспуск Рады зависит от возможностей закона и мнения людей
В штабе Зеленского заявили, что роспуск Рады зависит от возможностей закона и мнения людей
Вопрос роспуска Верховной рады Украины после смены президента страны будет зависеть от законодательных рамок и потребностей народа. Об этом заявил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в воскресенье.
"Все будет зависеть от возможностей в рамках действующего законодательства и потребностей украинского народа", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос о том, будет ли Зеленский на посту президента распускать действующий парламент.
Ранее Зеленский заявил, что в случае победы на президентских выборах будет думать о роспуске Рады. Однако, по словам кандидата, он может не успеть распустить парламент до осенних выборов, намеченных на 27 октября. По закону, парламент нельзя распускать за полгода до назначенных выборов.
В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий ранее заявил, что юридических оснований для роспуска украинского парламента нет.