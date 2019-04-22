Миф о здоровом питании

Все знают, что такое здоровое питание: побольше овощей и фруктов, поменьше мяса и сахара. Однако на самом деле научных доказательств, что такого рода рекомендации верны, нет. Австрийцам стоит подправить собственное здоровье. Организуя кампанию «Сделай первый шаг!», «бирюзово-синее» правительство призывает население страны вести более здоровый образ жизни.

«Часто людям недостает необходимых базовых знаний о здоровом питании», — сказал по этому поводу представитель министерства здравоохранения



Там, похоже, не сомневаются в том, что это означает. «Пищевая пирамида» показывает, «какими должны быть оптимальные пищевые привычки». Наиболее распространенная рекомендация: пять порций овощей и фруктов, четыре порции круп, риса или картофеля в день, растительный жир, поменьше мяса и сахара.



Но будем ли мы от этого жить дольше, и защитит ли это нас от рака или инфаркта? Этим вопросам было посвящено исследование, организованное «Инициативой по охране женского здоровья» (Women's Health Initiative, WHI). Эксперты изучили, в частности, влияние питания на возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака груди и кишечника, а также на смертность в целом.



Отрезвляющие итоги



В течение восьми лет почти 49 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет участвовали в исследовании. Половина из них получали интенсивную терапию, влиявшую на их пищевые привычки. Они ели здоровую пищу, поменьше жиров и побольше клетчатки, овощи и фрукты пять раз в день. Вторая же половина питалась привычным для себя образом.



Отрезвляющий итог: эффект от «здорового питания» оказался равен нулю. Результаты обследований участниц из обеих групп не отличались ни по одному из контрольных параметров. «Пищевые пирамиды пытаются рассказать правду о питании, которой, однако, попросту не существует», — резюмировала промежуточные результаты исследования Яна Майкснер (Jana Meixner), сотрудница департамента научно-доказательной медицины Дунайского университета Кремс.



По утверждениям исследователей, хваленая «средиземноморская диета», включающая в себя большое количество овощей, рыбы и оливкового масла, также является не более чем мифом о здоровом питании. Испанские исследователи четыре года наблюдали за 3541 пожилым человеком на предмет заболеваемости диабетом 2-го типа. Часть этих людей продолжали питаться в соответствии со своими многолетними привычками, а остальные придерживались «средиземноморской диеты», когда основным источником жиров становится оливковое масло. 8,8% людей из первой группы заболели диабетом 2-го типа. В группе, потреблявшей много оливкового масла, заболевших было 6,9%. Таким образом, риск заболевания снизился всего на 1,9%, что можно назвать лишь крайне незначительной долей.



Что такое «нездоровое питание»?



Так что же получается — не имеет значения, как мы питаемся? Нет. Большинство исследований в области питания не позволяют делать однозначные выводы о причинах и следствиях, но на основании нескольких подробных обзорных и метааналитических работ можно сформулировать ряд вполне разумных советов. Так, доказано, что трансжиры повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они, как правило, возникают при искусственном отвердении жидких жиров, которые содержатся, в первую очередь, в полуфабрикатах и фастфуде. Другой «подозреваемый» — насыщенные жирные кислоты, содержащиеся в топленом жире, мясе и молоке. Если сократить их потребление и питаться ненасыщенными кислотами, можно несколько снизить риск инфаркта.



Таким образом, есть смысл ограничить потребление подвергшегося переработке мяса. Известные на данный момент результаты исследований доказывают, что соленые продукты и колбаса несколько увеличивают риск возникновения рака кишечника. Также известно, что содержащий сахар лимонад нельзя считать подходящей альтернативой воде. Тот, кто на протяжении многих лет пьет большое количество такого лимонада, несколько больше других рискует заболеть диабетом 2-го типа.



Яна Майкснер резюмирует: «Оптимального питания для всех не существует, но риски, связанные с нездоровым питанием, зачастую недооценивают».



Источник: Der Standard



