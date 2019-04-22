ЕБА назвала 7 ожидаемых от Зеленского первоочередных шагов

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) назвала семь первоочередных шагов, которых, по мнению ассоциации, бизнес ждет от новоизбранного президента Украины в первые месяцы его работы на должности.



"Первый шаг – подача на должности Генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами и большим бизнесом", – говорится в пресс-релизе ЕБА в понедельник.



Бизнес также ожидает презентации плана реформирования правоохранительных органов для снижения давления на бизнес, причем люди, назначенные на вышеуказанные должности, должны всячески способствовать выполнению этого плана, подчеркнула ЕБА.



Третьим шагом бизнес-ассоциация указала перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности Национального антикоррупционного бюро и Всеукраинской ассоциации кредитных союзов, указывается в релизе.



"Четвертый шаг – обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. Кроме того, обеспечение независимости Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета", – отметила ЕБА.



Помимо этого, в ассоциации подчеркивают необходимость продолжения структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но не ограничиваясь, реформу публичных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой Государственной фискальной службы, медицинской реформой, децентрализацией.



В то же время бизнес-ассоциация ожидает от президента всестороннего содействия и публичной поддержки законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права.



Заключительный седьмой шаг – обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, которая совершает государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



"Бизнес желает видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы. Эти семь шагов, по мнению бизнес-сообщества, нужны сразу, в первые месяцы работы", – цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора бизнес-ассоциации Анну Деревянко.

