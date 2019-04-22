В Сети показали корпусы iPhone XI на фото

В Сети показали на фото корпусы будущих iPhone XI. Ожидается, что дизайн будет соответствовать тем слухам, которые появились ранее. Главным отличием новых гаджетов может стать наличие тройной камеры. Информация об этом появилась в Weibo.







Причем, один из ее объективов может стать широкоугольным. Располагаться линзы будут в форме треугольника.



Эксперты предполагают, что на снимке запечатлены болванки, которые Apple разослала производителям чехлов, чтобы они подготовили к анонсу устройств необходимые аксессуары.







Главные изменения коснутся тыльной стороны гаджетов, в то время, как лицевая останется практически без изменений. Крупный "козырек" будет по-прежнему располагаться в верхней части экрана. В него будут встроены Face ID, динамик и другие датчики.

