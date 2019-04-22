Губернатор Львовской области подал в отставку

Глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка покидает свой пост. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 22 апреля, передает galinfo.



"Я оставляю должность председателя областной государственной администрации, но я остаюсь с Львовщиной, я остаюсь со Львовом, я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня", - отметил Синютка.



Он также дал поручение процедурно оформить необходимые решения и подготовить соответствующие документы.



Как уточняет СМИ, накануне Олег Синютка заявил, что останется в политике. "Я думаю, что я вижу перед собой политическое будущее" – отметил он.



Также он сообщил, что не планирует баллотироваться на должность Львовского городского головы.



Отметим, главой областной администрации Синютка является с 26 декабря 2014 года.



Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Владимир Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Около 70% жителей области поддержали Петра Порошенко.

