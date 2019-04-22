Меркель пригласила Зеленского в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 22 апреля, поздравила новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с победой и пригласила в Берлин. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.



"Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха", - говорится в поздравительной телеграмме.



По словам Меркель, урегулирование ситуации в Украине и мирное решение конфликта очень важно для Германии, как и реформы юридической системы, децентрализация власти и борьба с коррупцией.



"Федеральное правительство и в будущем будет поддерживать Украину, в особенности, в праве на суверенитет и территориальную целостность", - сказано в сообщении.

