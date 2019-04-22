На Шри-Ланке погибли трое детей датского миллиардера

В результате взрывов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей датского миллиардера Андерса Поульсена.



Об этом сообщает BBC.



"Трое из четырех детей датского миллиардера Андерса Холька Поульсена погибли на Шри-Ланке", - сообщил пресс-секретарь Поульсена.



Члены семьи Поульсена посетили азиатскую страну по случаю праздника Пасхи. Имена детей пока не обнародованы.



Как известно, Поульсен обладает международным брендом одежды Bestseller.



"К сожалению, мы можем подтвердить сообщение", - заявил представитель компании Bestseller в электронном письме. "Мы просим вас уважать частную жизнь семьи, поэтому мы не даем дальнейших комментариев", - ответил представитель компании.



Как сообщал Укринформ, в результате серии взрывов в Шри-Ланке погибли уже как минимум 290 человек. Восемь взрывов произошли 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и его пригородах. В частности, взрывы прогремели в трех центральных отелях Коломбо, а также в трех католических церквях. Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

