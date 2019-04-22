Советник Зеленского о снижении тарифов ЖКХ: Это не прерогатива президента

Снижение тарифов на коммунальные услуги не входит в компетенцию президента Украины. Об этом заявил в интервью ICTV политический консультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.



"Это не совсем прерогатива президента. Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов – то позиция президента во многом может повлиять на процесс", - сказал он.



По его словам, нельзя обещать, что это "произойдет через день-два": "Это процесс, который будет не простым, этот процесс придется пройти и Зеленскому, и его команде, и украинскому народу".



