Кличко надеется на поддержку Зеленским обновления инфраструктуры Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на поддержку новоизбранным главой государства реформ в столице.



"За вас отдала голоса и значительная часть киевлян. Как мэр столицы поздравляю вас с избранием на высший пост в государстве. И от имени киевской громады хотел бы акцентировать внимание на тех ожиданиях, реализация которых касается изменений в жизнедеятельности столицы и обеспечении комфорта ее жителей", - цитирует В.Кличко его пресс-служба.



По словам мэра, речь идет об усилении местного самоуправления. "Киеву давно нужен закон о столице, который даст реальные возможности киевлянам влиять на управление и развитие города. И поддержка президента в этом вопросе играет важную роль", - пояснил он.



В.Кличко также подчеркнул, что финансы – еще одна болезненная проблема для дальнейшего развития столицы, в частности, для обновления инфраструктуры города.



"Сегодня из бюджета каждого города Украины забирают 40% налога на доходы физических лиц в госбюджет. А по столице действует дискриминационная норма - у нас отчисляют 60%. А от этого зависит комфорт киевлян, поскольку эти средства нужны нам на ремонт дорог, мостов, на обновление "уставшего" городского хозяйства. Поэтому столица рассчитывает на необходимую поддержку главы государства", - сказал В.Кличко.



Он пожелал В.Зеленскому сил и мудрости в принятии решений и осуществлении изменений, которых от него ожидают украинцы, а также выразил уверенность в том, что Украина не изменит европейского направления своего развития.



Кроме того, В.Кличко поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за начатые изменения в государстве, за европейский курс Украины, достижения безвизового режима и начало децентрализации власти.

