НАПК выделило партиям более ста миллионов гривен

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции приняло решение предоставить политическим партиям государственное финансирование уставной деятельности во II квартале этого года, сообщается на сайте НАПК.



Бюджетное финансирование получат пять парламентских партий: Народный фронт - 36,36 млн грн, Блок Петра Порошенко Солидарность – 35,84 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 12,23 млн грн, ВО Батькивщина - 9,33 млн грн, Самопомощь - получит 32,16 млн грн, из которых 14,14 млн грн - это средства за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.



Партии Оппозиционный блок деньги не перечислили из-за необходимости довыяснить обстоятельства, возникшие в результате взаимоисключающих требований представителей партии и рассмотрения судебного дела.



Общая сумма госфинансирования на 2019 год, которая будет распределена между политическими партиями, составляет 565,68 млн грн. НАПК перечисляет средства на счета каждой партии ежеквартально.



В Нацагентстве напоминают, что право на финансирование в 2019 году получили партии, которые на парламентских выборах в 2014 году набрали не менее 5% голосов избирателей.



После следующих парламентских выборов финансироваться будут все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.

