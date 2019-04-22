ГПУ вызывает Ложкина, Гонтареву и Филатова для вручения подозрения и допроса

Генеральная прокуратура Украины вызывает повестками экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, действующего замглавы АП Алексея Филатова, экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-министра экологии и природных ресурсов, собственника частной газодобывающей группы Burisma Николая Злочевского и бизнесмена Константина Стеценко для вручения уведомлений о подозрении и допроса в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко.



Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, каждый из пятерых человек вызван дважды, на одно и то же время 23 и 25 апреля к следователю по особо важным делам В.Гайдару для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемого.



Н.Злочевский вызван на допрос на 9:30 23 и 25 апреля, К.Стеценко - на 11:30 23 и 25 апреля, В.Гонтарева - на 13:30 23 и 25 апреля. А.Филатов вызван в Генпрокуратуру на допрос на 15:30 23 и 25 апреля, а Б.Ложкин - на 17:30 23 и 25 апреля.



Речь идет об уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года, по которому ранее вызывались на допрос экс-мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан, народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин, а также Н.Злочевский Производство называли в СМИ "дело Курченко" или "дело Бакулина".



Как сообщалось, 16 февраля 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал о подписании им представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Е.Бакулину и направлении документа в парламент.



По информации генпрокурора, ведомство расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Е.Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").



15 марта текущего года Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Е.Бакулина, который в 2007 году и с 2010 по 2014 гг. занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

