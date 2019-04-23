Как защитить свой бренд?

Единственным способом юридической защиты своих фирменных обозначений является – регистрация торговой марки. Без прохождения этой процедуры ваш бренд не защищен и доступен для использования третьим лицам. Такое использование может нанести непоправимый вред репутации компании и повлечь за собой миллионные убытки. О том как не допустить этого, расскажет специалист патентного агентства Profitmark . ua .

В статье мы дадим ответы на несколько вопросов:

Что такое торговая марка. Зачем нужна регистрация ТМ. Как получить охрану обозначений.



Регистрация торговой марки, что это

Регистрация ТМ — это процедура, подразумевающая под собой получение охранного документа – Свидетельства о регистрации торговой марки на желаемые фирменные обозначения. Различают такие виды торговых марок:

Словесная

Изобразительная

Комбинированная.

Бывают также и нетрадиционные и даже удивительные торговые марки. Например, цвет или даже запах, но это редкость.

Чаще всего в качестве торговой марки регистрируют названия. Это могут быть названия предприятий, слоганы или названия конкретных моделей товара. Такой знак состоит из символов. Буквы, цифры или их комбинации. Латиница или кириллица.

В качестве изобразительных ТМ регистрируют логотипы. В комбинированном варианте может содержаться и текстовая часть и графический элемент. Нужно понимать, что знак охраняется именно в том виде, в котором он зарегистрирован. Поэтому, если вы выбираете комбинированную ТМ (логотип + название), то и использовать ее нужно будет именно в таком виде.

Зачем регистрировать обозначения?

Зарегистрированная торговая марка – это прежде всего юридическая защита вашего бизнеса или другого дела. Получая права на знак вы получаете исключительные права на его использование. На практике это означает, что вы сможете запрещать использовать свою ТМ другим лицам. Это помогает избежать недобросовестной конкуренции или бороться с контрафактом.

Наличие зарегистрированной марки позволяет и передавать права не ее использование. Самый распространённый пример такого использования – франчайзинг. Этот популярный на сегодня тип масштабирования бизнеса не возможен без ТМ.

Еще одним преимуществом является возможность регистрации доменного имени в зоне UA . Это имя для своего сайта могут приобрести только владельце одноименных торговых марок. Домен в зоне UA является показателем серьезности намерении и служит неким показателем качества компании или товаров, которые она продает.

Как получить охрану обозначений?

Сегодня, чтобы получить регистрацию торговой марки не нужно обладать знаниями в юриспруденции или быть специалистом по интеллектуальной собственности. Более того вам даже не нужно тратить время на поездки в офис к юристам. Всю процедуру можно пройти в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса.

Это стало возможным благодаря разработкам патентного агентства Profitmark . Компания реализовала на своем сайте удобную форму не только подачи заявки на регистрацию, но и онлайн проверку торговой марки. Используя форму на сайте, каждый посетитель может бесплатно и за несколько минут провести ознакомительную проверку обозначения. База для поиска включает в себя зарегистрированные знаки и отображает информацию о датах регистрации, статуса ТМ и информацию о владельце знака.

К сожалению, такая проверка не отображает данные про ТМ, которые находятся в процессе регистрации, но полный поиск и проверка ТМ включены в стоимость услуги.

Цена на регистрацию обозначения зависит от ряда факторов. Основными являются процедура (различают ускоренную и стандартную) и количество классов. Каждая ТМ регистрируются для определенного перечня товаров или услуг, для которых в последующем будет использована. Всего есть 45 классов и чем их больше в заявке, тем дороже придется заплатить.

Минимальная цена на регистрацию – 4050 гривен. Это заявка по стандартной процедуре с одним из классов.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте агентства. Также там доступен онлайн чат с консультантом или телефонная линия поддержки.