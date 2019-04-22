Европарламент утвердил сокращение выбросов CO2 у грузовиков и автобусов на 30% к 2030г

Депутаты Европарламента одобрили документ, в котором вводятся обязательные нормы выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов в Европейском союзе.



К 2025 году выброс CO2 грузовым транспортом должен сократиться на 15%, к 2030 году - на 30% относительно уровня 2019 года.



Кроме того, с 2025 года не менее 2% выпускаемых в ЕС грузовиков и автобусов должны обладать нулевым или близким к нему уровнем выбросов. В противном случае производителям грозят денежные штрафы.



Новые правила вступят в силу после их утверждения Советом ЕС, сообщает Deutsche Welle.

