Центризбирком посчитал 99% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:15 22 апреля обработала 99% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.



По результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Действующий президент Петр Порошенко получает голоса 24,46% украинских избирателей.



Отметим, уже обработаны 100% протоколов в Киеве, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Ровенской и Тернопольской областях. В частности, по Киеву Зеленский набрал 60,17%, Порошенко - 36,95%. В остальных перечисленных регионах сохранился более высокий разрыв между ними.



Ранее сообщалось, что ЦИК начал прием оригиналов протоколов. Первый протокол поступил из 219 территориального округа из Святошинского района Киева.

