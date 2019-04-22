Евросоюз упростит жизнь хорошим туристам

Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии упростить выдачу шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Об этом сообщается на официальном портале Еврокомиссии.



По заявлению парламентариев, теперь путешественники смогут подавать свои заявки на визы за полгода до планируемой поездки вместо текущих трех месяцев. Там, где это возможно, туристы будут заполнять и подписывать свои заявки в электронном виде. Также планируется освободить от визовых сборов лиц в возрасте от 6 до 18 лет.



Помимо этого, часто бывающие в странах ЕС туристы с «положительной историей» разрешений на въезд смогут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до максимум 5 лет.



В Евросоюзе задумались об изменении миграционного законодательства. Ныне действующие правила были утверждены в 2010 году, и с тех пор «условия, в которых действует визовая политика, кардинально изменились».

