Кремль отказался поздравить Зеленского с победой на выборах

В Кремле заявили о преждевременности поздравлений президента РФ Владимира Путина победившему на украинских выборах Владимиру Зеленскому, равно как и о возможности их совместной работы.



"Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместной работы", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



По его словам, "судить можно будет только по конкретным делам".



Он также отметил, что в Москве с уважением относятся к результату президентских выборов в Украине. "В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден", - сказал Д.Песков.

