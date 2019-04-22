Явка во втором туре была ниже, чем в первом - ЦИК

Во втором туре выборов президента явка избирателей составила 61,37%, что почти на полтора процента ниже, чем в первом туре. Об этом сообщила в понедельник, 22 апреля, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в Facebook.



"Как оказалось, явка во время повторного голосования ниже, чем в день голосования 31 марта. Так, по предварительным данным, вчера участие в выборах приняли 61,37% граждан, против 62,8% три недели назад", - написала Слипачук.



Она отметила, что как и в первом туре, наибольшую активность проявили жители Львовской области (67,34%), а наименьшую, как и в первом туре, - Закарпатья (46,38%), сообщила она.



Глава ЦИК также сообщила, что во втором туре выборов президента выросла явка на избирательных участках за рубежом. "В отличие от голосования 31 марта, где своим правом воспользовались 12,62% включенных в списки избирателей украинцев, вчера этот показатель составил 13,33%", - написала Слипачук.



Отметим, ЦИК осталось обработать менее процента протоколов. Комиссия также уже получает оригинальные протоколы с мокрыми печатями.

