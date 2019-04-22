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- Кравчук посоветовал Зеленскому на посту президента отойти от политики разделения общества
Кравчук посоветовал Зеленскому на посту президента отойти от политики разделения общества
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому на посту главы государства отойти от политики разделения общества и учитывать интересы всех регионов страны. Об этом он заявил в интервью изданию "Обозреватель".
"Президент должен балансировать между всеми интересами, никто не может претендовать на единое видение и философию создания Украины. Это должно быть общенациональное движение, а не движение одной части, которую не воспринимает другая часть. Никто так Украину не построит", - сказал он.
В этом контексте Кравчук привел в пример политику действующего президента Петра Порошенко в отношении верующих, отметив, что "никто не может насильно заставлять ходить в ту или иную церковь". "Нужно уважать людей, у нас разная Украина, и не нужно навязывать мысли востока западу и наоборот, потому что тогда не будет единой Украины", - добавил он.
В целом, по мнению Кравчука, Зеленский станет президентом "в очень тяжелой ситуации: промышленность разваливается, инвестиции не увеличиваются, доверия к Украине нет". "У нас еще очень много проблем, и если завтра Зеленскому придется наводить порядок в государстве, то я не знаю, сколько надо сил, сколько нужно энергии и поддержки, - подчеркнул он. - Потому что нельзя надеяться на то, что завтра все станет по-другому".
В таких условиях Кравчук также посоветовал будущему лидеру "прежде всего определиться, с какой Украиной он имеет дело". "Надо провести международный аудит, определить, сколько вывезено с Украины, изъято из государственной собственности, сколько средств, активов, кто это сделал, - отметил он. - После этого наказать тех, кто нанес Украине большой вред, по закону, но наказать. И никогда, ни при каких условиях, не пускать этих людей к власти".