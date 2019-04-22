Кравчук посоветовал Зеленскому на посту президента отойти от политики разделения общества

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому на посту главы государства отойти от политики разделения общества и учитывать интересы всех регионов страны. Об этом он заявил в интервью изданию "Обозреватель".



"Президент должен балансировать между всеми интересами, никто не может претендовать на единое видение и философию создания Украины. Это должно быть общенациональное движение, а не движение одной части, которую не воспринимает другая часть. Никто так Украину не построит", - сказал он.



В этом контексте Кравчук привел в пример политику действующего президента Петра Порошенко в отношении верующих, отметив, что "никто не может насильно заставлять ходить в ту или иную церковь". "Нужно уважать людей, у нас разная Украина, и не нужно навязывать мысли востока западу и наоборот, потому что тогда не будет единой Украины", - добавил он.



В целом, по мнению Кравчука, Зеленский станет президентом "в очень тяжелой ситуации: промышленность разваливается, инвестиции не увеличиваются, доверия к Украине нет". "У нас еще очень много проблем, и если завтра Зеленскому придется наводить порядок в государстве, то я не знаю, сколько надо сил, сколько нужно энергии и поддержки, - подчеркнул он. - Потому что нельзя надеяться на то, что завтра все станет по-другому".



В таких условиях Кравчук также посоветовал будущему лидеру "прежде всего определиться, с какой Украиной он имеет дело". "Надо провести международный аудит, определить, сколько вывезено с Украины, изъято из государственной собственности, сколько средств, активов, кто это сделал, - отметил он. - После этого наказать тех, кто нанес Украине большой вред, по закону, но наказать. И никогда, ни при каких условиях, не пускать этих людей к власти".

