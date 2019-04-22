Младенец умер на борту самолета AirAsia

Младенец умер на борту самолета AirAsia

Двухмесячный ребенок умер на борту лайнера авиакомпании AirAsia. Об этом сообщает News.com.au.

Младенец скончался 22 апреля на рейсе из малазийского города Куала-Лумпур в Перт (Австралия). После приземления экипаж встретила команда врачей и полицейских, но спасти маленького пассажира не удалось.

Представители авиакомпании подтвердили случившееся, однако пока не назвали причину смерти ребенка. Следующий рейс из Перта был задержан, и сотрудники AirAsia принесли пассажирам извинения.