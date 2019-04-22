Младенец умер на борту самолета AirAsia

Двухмесячный ребенок умер на борту лайнера авиакомпании AirAsia. Об этом сообщает News.com.au.



Младенец скончался 22 апреля на рейсе из малазийского города Куала-Лумпур в Перт (Австралия). После приземления экипаж встретила команда врачей и полицейских, но спасти маленького пассажира не удалось.



Представители авиакомпании подтвердили случившееся, однако пока не назвали причину смерти ребенка. Следующий рейс из Перта был задержан, и сотрудники AirAsia принесли пассажирам извинения.



